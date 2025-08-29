В Татарстане мужчина под угрозами изнасиловал 13-летнюю школьницу
В Татарстане суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии за изнасилование 13-летней школьницы. Об этом сообщает управление следственного комитета России по Республике.
Происшествие случилось в мае этого года. Злоумышленник познакомился с пострадавшей, узнал ее номер телефона и начал писать ей сообщения интимного характера. На следующий день он встретил девочку на улице и под угрозой расправы заставил ее идти к нему домой.
Уже там мужчина совершил над школьницей насильственные действия сексуального характера. За это суд приговорил его к 13 годам колонии.
