Мигрант-педофил похитил двух мальчиков и спрятал на ферме в Подмосковье

Фото: СУ СК по Рязанской области
Подозреваемый в педофилии мигрант из ближнего зарубежья скрывался на ферме в Подмосковье. Об этом сообщает 10 сентября ГУ МВД России по Московской области. Мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков.
По данным следствия, 38-летний мигрант похитил детей и спрятал в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа.
Задержанный уже во всем сознался, на допросе он рассказал, что украл детей своих соотечественников, с которыми совместно снимал дом в Ряжске Рязанской области.
На видеозаписи с допроса, мужчина рассказывает, что между ним и двумя мальчиками была интимная связь.
Как сообщает СУ СК по Рязанской области, гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников с мая по 2 сентября.
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«Оперативники МУ МВД России «Ногинское» задержали злоумышленника и освободили детей», – говорится в сообщении.
Задержанный уже во всем сознался, на допросе он рассказал, что украл детей своих соотечественников, с которыми совместно снимал дом в Ряжске Рязанской области.
На видеозаписи с допроса, мужчина рассказывает, что между ним и двумя мальчиками была интимная связь.
«На улице, в лесу, дома тоже было», – рассказывает задержанный.
Как сообщает СУ СК по Рязанской области, гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников с мая по 2 сентября.
«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение», – сообщает СК.Сейчас мужчине вменяют статьи 132 и 135 УК – насильственные и развратные действия в отношении малолетних. Точный возраст детей не сообщается. Исходя их пунктов статей, мальчикам еще не исполнилось 14 лет.
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Лия Мурадьян