Под Новосибирском лихач убил шесть человек, вылетев на красный сигнал светофора

Шесть человек погибли в ДТП под Новосибирском
Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.



По предварительным данным Госавтоинспекции, на Советском шоссе столкнулись два автомобиля – Toyota Ipsum и Mercedes. В ведомстве уточнили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что среди погибших есть двое несовершеннолетних. По факту ДТП прокуратура Новосибирского района организовала проверку.

Согласно предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с Toyota Ipsum в момент, когда последняя выполняла поворот налево по стрелке светофора в сторону посёлка Элитный. В региональном Минздраве подтвердили информацию о шести погибших.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Анастасия Чинкова

