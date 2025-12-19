Под Новосибирском лихач убил шесть человек, вылетев на красный сигнал светофора
В Новосибирске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По предварительным данным Госавтоинспекции, на Советском шоссе столкнулись два автомобиля – Toyota Ipsum и Mercedes. В ведомстве уточнили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что среди погибших есть двое несовершеннолетних. По факту ДТП прокуратура Новосибирского района организовала проверку.
Согласно предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с Toyota Ipsum в момент, когда последняя выполняла поворот налево по стрелке светофора в сторону посёлка Элитный. В региональном Минздраве подтвердили информацию о шести погибших.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
