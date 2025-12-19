Под Новосибирском лихач убил шесть человек, вылетев на красный сигнал светофора

19 декабря 2025, 17:06

Шесть человек погибли в ДТП под Новосибирском

Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.