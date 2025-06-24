Тройное убийство в Свердловской области раскрыто спустя 20 лет
Спустя два десятилетия после зверского убийства трёх сотрудников Килачёвской школы, следственные органы раскрыли это резонансное преступление. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По данным следствия, в тот вечер компания распивала алкоголь. В ходе конфликта сварщик и педагог начали драку, в результате которой сварщик схватился за нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Учитель скончался на месте, а когда сторож подбежал на помощь, он также стал жертвой нападения. Убийца не остановился на этом и расправился с женой сторожа.
После совершения преступления убийца выбросил нож в болото, сжег одежду и обувь, а затем скрылся с места происшествия.
Недавно, благодаря совместной работе правоохранительных органов, преступление было раскрыто. Убийца, которому сейчас 50 лет, был задержан. На момент ареста он работал по специальности и воспитывал шестерых детей.
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