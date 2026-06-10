Мигрант попытался отрезать голову мужчине в Северной Ирландии
Гражданин Судана напал на группу людей и попытался обезглавить 40‑летнего британца в Белфасте. Об этом пишет агентство Reuters.
Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у пострадавшего повреждения глаз, порезы на лице и спине. Мужчину экстренно госпитализировали.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Как рассказал источник издания, мужчина получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 2023 года после подачи заявления о предоставлении убежища.
Начальник полиции Джон Бутчер подчеркнул, что преступник не фигурировал в национальных базах данных по вопросам безопасности и ранее не был известен полиции Северной Ирландии. Правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт и продолжают расследование.
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