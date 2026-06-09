Акула напала на сотрудника военно‑морской базы США во Флориде
Во Флориде акула атаковала работника военно‑морской базы. Инцидент случился возле Панама‑Сити, сообщает CBS News.
По информации командира подразделения военно‑морской поддержки, двое сотрудников решили поплавать возле пристани для яхт во время обеденного перерыва. В какой‑то момент акула напала на одного из мужчин. В результате 30-летний пострадавший повредил обе руки.
Спасатели оперативно доставили его в местную больницу, где врачи провели экстренную операцию. Для продолжения лечения пациента в ближайшее время переведут в специализированный травматологический центр.
Ранее в Австралии акула атаковала местного жителя, отправившегося на рыбалку. Хищник утащил мужчину под воду и не оставил ему шансов на выживание.
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