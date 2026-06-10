В Брянске утонул 18-летний юноша
В Бежицком районе Брянска утонул 18‑летний местный житель. Обстоятельства гибели молодого человека выясняют следователи, рассказали в региональном ГУ МЧС и СУСК.
В оперативную дежурную смену поступило сообщение о происшествии на озере Орлик‑1. Водолазы исследовали дно водоема и доставили тело погибшего на сушу.
СУСК по Брянской области подтвердило личность юноши и рассказало о ходе проверки в официальном канале на платформе «Макс». Специалисты осмотрели место происшествия, но сделать однозначный вывод о причинах смерти молодого человека не смогли, расследование продолжается.
Ранее девятилетний житель Челябинской области утонул в реке. Мальчик уехал из дома не велосипеде и не вернулся, после чего местные власти организовали поисковую операцию.
Читайте также: