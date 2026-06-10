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В Брянске утонул 18-летний юноша

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В Бежицком районе Брянска утонул 18‑летний местный житель. Обстоятельства гибели молодого человека выясняют следователи, рассказали в региональном ГУ МЧС и СУСК.



В оперативную дежурную смену поступило сообщение о происшествии на озере Орлик‑1. Водолазы исследовали дно водоема и доставили тело погибшего на сушу.

СУСК по Брянской области подтвердило личность юноши и рассказало о ходе проверки в официальном канале на платформе «Макс». Специалисты осмотрели место происшествия, но сделать однозначный вывод о причинах смерти молодого человека не смогли, расследование продолжается.

Ранее девятилетний житель Челябинской области утонул в реке. Мальчик уехал из дома не велосипеде и не вернулся, после чего местные власти организовали поисковую операцию.

Александр Огарёв

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