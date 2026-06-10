Полиция Таиланда задержала россиянку за продажу липовых виз
Уроженка России обманом выманивала деньги у соотечественников для якобы оформления туристической визы в Таиланд. Об этом пишет TourDom.ru.
В соцсетях стали появляться жалобы на деятельность женщины. Со слов потерпевших, она знакомилась с другими гражданами РФ, обещала решить визовые вопросы и брала плату — от 50 тысяч батов (около 110 тысяч рублей) за «услугу». Деньги аферистка принимала наличными либо переводами на чужие счета. После получения средств Дарья переставала выходить на связь, а клиенты не получали никаких обещанных документов.
Осенью несколько пострадавших обратились в полицию. Правоохранители зафиксировали жалобы, а также выяснили, что у самой подозреваемой виза просрочена. В рамках расследования ей запретили покидать Таиланд до завершения разбирательств.
Ситуация получила развитие, когда Дарья попыталась незаконно вылететь из королевства. Полиция задержала ее при попытке покинуть страну. Теперь подозреваемая будет ожидать решения суда в тюрьме или в депортационном центре.
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