Мигрант пристал к россиянке в московском метро
В Москве полицейские задержали приезжего, который приставал к пассажирке в метро. Инцидент произошел 26 июля на станции «Рижская», сообщает «Московский комсомолец».
Мужчина, проживающий в гостинице при оптовом рынке «Фуд-Сити», находясь на эскалаторе, поставил ногу между ног стоявшей впереди девушки и начал ее поглаживать. Потерпевшая оттолкнула нарушителя и обратилась к сотрудникам полиции.
Задержанный утверждал, что в тот момент говорил по телефону и случайно задел девушку. Однако записи камер видеонаблюдения полностью опровергли его слова.
Останкинский суд признал иностранца виновным в мелком хулиганстве. Инстанция назначила наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.
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