Достижения.рф

Мигрант пристал к россиянке в московском метро

Мигрант приставал к девушке в метро Москвы, его задержали
Фото: istockphoto/spacedrone808

В Москве полицейские задержали приезжего, который приставал к пассажирке в метро. Инцидент произошел 26 июля на станции «Рижская», сообщает «Московский комсомолец».



Мужчина, проживающий в гостинице при оптовом рынке «Фуд-Сити», находясь на эскалаторе, поставил ногу между ног стоявшей впереди девушки и начал ее поглаживать. Потерпевшая оттолкнула нарушителя и обратилась к сотрудникам полиции.

Задержанный утверждал, что в тот момент говорил по телефону и случайно задел девушку. Однако записи камер видеонаблюдения полностью опровергли его слова.

Останкинский суд признал иностранца виновным в мелком хулиганстве. Инстанция назначила наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0