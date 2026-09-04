Мигрант пристал к россиянке в московском метро

04 сентября 2026, 13:00

Мигрант приставал к девушке в метро Москвы, его задержали

Фото: istockphoto/spacedrone808

В Москве полицейские задержали приезжего, который приставал к пассажирке в метро. Инцидент произошел 26 июля на станции «Рижская», сообщает «Московский комсомолец».