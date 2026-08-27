Массовые задержания мигрантов прошли в трех кафе Москвы — МВД

27 августа 2026, 19:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Полиция провела масштабную проверку мигрантов в трех столичных кафе. В общей сложности в них трудились 29 иностранцев, однако у каждого третьего (девяти человек) документы оказались не в порядке — у них отсутствовали патенты, сообщает ГУ МВД.