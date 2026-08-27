Массовые задержания мигрантов прошли в трех кафе Москвы — МВД
Полиция провела масштабную проверку мигрантов в трех столичных кафе. В общей сложности в них трудились 29 иностранцев, однако у каждого третьего (девяти человек) документы оказались не в порядке — у них отсутствовали патенты, сообщает ГУ МВД.
На незаконно работающих приезжих составили административные материалы. Суд принял решение: всех нарушителей оштрафовали, они получат предписания о выдворении из РФ.
Параллельно стражи порядка выясняют обстоятельства привлечения нелегалов к труду со стороны собственников и управляющих этих кафе. Другие подробности не приводятся.
Ранее мигранты вырыли туннель на латвийско-белорусской границе. Подробности в нашем материале.
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