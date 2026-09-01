Жители Карелии пожаловались на угрозы мигрантов при сборе ягод

01 сентября 2026, 13:37

В Карелии сообщили о мигрантах, которые мешают собирать ягоды

Фото: istockphoto/TT

Популярность северных ягод превратила их сбор в Карелии в прибыльный сезонный бизнес и одновременно стала причиной конфликтов между местными жителями и приезжими бригадами. Жители нескольких районов республики утверждают, что коммерческие сборщики занимают привычные ягодные места, угрожают конкурентам и начинают сбор раньше установленных сроков.