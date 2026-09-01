Жители Карелии пожаловались на угрозы мигрантов при сборе ягод
Популярность северных ягод превратила их сбор в Карелии в прибыльный сезонный бизнес и одновременно стала причиной конфликтов между местными жителями и приезжими бригадами. Жители нескольких районов республики утверждают, что коммерческие сборщики занимают привычные ягодные места, угрожают конкурентам и начинают сбор раньше установленных сроков.
В самих лесах, по словам собеседников «Газеты.Ru», борьба за ягоды иногда доходит до перекрытия дорог, драк и поджогов автомобилей. Карелия традиционно считается одним из богатейших регионов России по запасам диких ягод.
Морошка, черника, голубика и брусника для многих жителей деревень остаются важным источником сезонного дохода. Однако с развитием коммерческой заготовки в лесах появились организованные бригады сборщиков, приезжающие на заработки из других регионов.
Жительница Яна (имя изменено) рассказала, что раньше сбор ягод в деревнях носил менее коммерческий характер, однако с ростом цен и спроса ситуация изменилась. По словам жителей Костомукши и соседних районов, приезжие сборщики работают организованными группами и сдают урожай одному предприятию. Местные утверждают, что конфликты между сторонами возникают уже не первый год.
Один из жителей Анатолий Киселев рассказал, что его знакомый столкнулся с вооруженными людьми во время семейной поездки в лес. По его словам, неизвестные потребовали покинуть место сбора и угрожали семье.
Другой собеседник издания утверждает, что похожий конфликт недавно произошел с применением холодного оружия и закончился дракой. При этом часть подобных историй основана на рассказах местных жителей и не получила публичного подтверждения со стороны правоохранительных органов.
В августе очередной конфликт получил широкую огласку после появления видеозаписи из Суоярвского района. На кадрах местные жители перекрыли дорогу автомобилю, который, по их мнению, принадлежал коммерческим сборщикам, и заставили его развернуться. Видео вызвало активное обсуждение в карельских социальных сетях.
Жители также жалуются на методы промышленного сбора ягод. По их словам, некоторые бригады используют специальные приспособления, которые могут повреждать кустарники, оставлять после себя мусор и практически полностью вычищать ягодники.
Житель Костомукшского округа Илья Покров заявил, что после работы коммерческих сборщиков обнаружил большой участок черничника с поврежденными кустами. Кроме того, местные опасаются, что массовый сбор ягод может сказаться на животных, для которых они являются частью естественного рациона. В частности, нехватку ягод связывают с возможным выходом медведей к населенным пунктам. Однако прямых доказательств такой связи в конкретных случаях собеседники издания не приводят.
Формально дикие ягоды в карельских лесах доступны для свободного сбора. При этом Минприроды республики ежегодно устанавливает сроки, до которых запрещается заготовка отдельных видов ягод. В 2026 году в северных районах Карелии сбор черники разрешили с 1 августа, а брусники — с 28 августа. Местные жители утверждают, что некоторые коммерческие бригады начали работу раньше установленных сроков.
В компании «Ягоды Карелии» ранее заявили, что выступают за легальную и ответственную заготовку и принимают продукцию только в разрешенные законом даты. В опубликованном 20 августа сообщении представители предприятия подчеркнули, что чернику планируют собирать до конца сезона, а бруснике необходимо дать дозреть.
За нарушение правил заготовки лесных ресурсов предусматривается административная ответственность. Согласно статье 8.26 КоАП РФ, штраф для граждан может достигать тысячи рублей, а для юридических лиц — 20 тысяч.
После жалоб жителей Суоярвского района карельское Минприроды сообщило о проведении масштабных проверок. По данным ведомства, с 18 по 21 августа сотрудники лесничеств провели более 300 патрулирований лесного фонда, проверяя соблюдение сроков сбора ягод.
Однако часть местных жителей считает эти меры недостаточными. В социальных сетях они продолжают жаловаться на возможный преждевременный сбор ягод и недостаточный контроль за коммерческими бригадами.
Недовольство жителей нередко направлено и в адрес владельцев компании «Ягоды Карелии». Семья Самохваловых занимается заготовкой и переработкой ягод с начала 2000-х годов. За это время предприятие сумело организовать масштабную систему сезонного сбора и привлечь работников из разных регионов.
На своем сайте компания предлагает сезонную работу на природе и заявляет о возможности заработать до десяти тысяч рублей в день. Также потенциальным сборщикам обещают доход до миллиона рублей за сезон.
Местная жительница Ольга (имя изменено), которая сама ежегодно занимается сбором ягод, считает такой заработок возможным, однако подчеркивает, что речь идет о тяжелом физическом труде. По ее словам, сборщикам приходится проводить целые дни в лесу, работать в сложных погодных условиях, сталкиваться с насекомыми и риском встречи с дикими животными. Некоторые приезжие, утверждает она, не выдерживают нагрузки и уезжают еще до окончания сезона.
При этом далеко не все жители Карелии поддерживают агрессивное отношение к приезжим. В социальных сетях звучат призывы не превращать конкуренцию за лесные ресурсы в межнациональные конфликты. Пользователи напоминают, что дикие ягоды не закреплены за конкретными жителями или населенными пунктами, а сезонные рабочие приезжают в регион ради заработка и выполняют работу.
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