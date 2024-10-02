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В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем

02 октября 2024, 12:41
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В одной из школ столичного района Свиблово ученики заметили мужчину с ружьем, на место незамедлительно выехали экстренные службы. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, одна из учениц увидела мужчину, одетого во все черное, а в руках у него было ружье. Он поднимался по лестнице, а после скрылся. Девочка незамедлительно написала об этом в школьный чат, а одноклассники сообщили об этом родителям.

На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.



Ранее сообщалось, что силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями.

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#учитель
#девочка
#чат
#ружье
Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал Mercedes-Benz, Cadillac и раритетный автомобиль Тимура Иванова
02 октября 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает РИА Новости.
Уточняется, что в 2019 году у Иванова в собственности было 12 автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей. Его жена владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и несколькими мотоциклами.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#тимур иванов
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#машины
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Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
02 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Мужчина подозревался в краже товара из супермаркета. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке задержали молодого человека, похитившего партию смартфонов на 5 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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#коломна
#кража
#криминал
#росгвардия
#задержание
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Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета
«Крыша ТурДома»: пассажир рейса снял ракетную атаку по Израилю во время полета
02 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/Zeferli

Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял ракетную атаку по Израилю во время полета. Видео публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На опубликованных кадрах видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к воздушному судну. Откуда именно летел борт, не сообщается.




Согласно предварительной информации, в результате ракетного обстрела никто не пострадал и не погиб. Силы ПВО Израиля перехватили множество целей.

Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.

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#израиль
#рейсы
#авиакомпании
#иран
#рф
#пво
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В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки
02 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил 12 членам преступной группировки от 8,5 до 23 лет лишения свободы за диверсии в Москве и Красноярском крае, а также подготовку теракта в военной части Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале суда.
12 человек в составе преступной группы при пособничестве с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных и ж/д объектах в корыстных целях в Москве и красноярском крае.

Кроме того, они готовились поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.

При этом кто организовал преступную группу пока неизвестно. Суд назначил приговорил участникам группы от 8,5 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в тюрьмах и колониях строгого режима.

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#суд
#фсб
#наказание
#человек
#сотрудники
#истребители
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В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину
02 октября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отчественной войны обнаружила хозяйка земельного участка в деревне Чухлово городского округа Шаховская в ходе межевания территории, опасную находку обезвредили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об обнаруженном снаряде хозяйка земли сообщила в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Мина находилась в непосредственной близости от домов и уничтожить её на месте было нельзя, поэтому взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, увезли на полигон и там ликвидировали при полном соблюдении ники безопасности.

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Жителя Ивантеевки задержали за кражу 46 смартфонов

В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна

МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа
#шаховская
#спасатели
#боеприпас
#мособлпожспас
#великая отечественная война
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Жителя Ивантеевки задержали за кражу 46 смартфонов
02 октября 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Полиция задержала двадцатилетнего жителя города Ивантеевка по подозрению в краже партии смартфонов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодой человек работал на одном из складов в городе Пушкино. Установлено, что он сговорился со своим приятелем относительно кражи партии дорогостоящих телефонов. Рано утром при погрузке товаров один из злоумышленников сбросил на улицу коробку с 46 смартфонами, а его подельник её подобрал и унёс. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личности злоумышленников и задержали одного из них в аэропорту в тот момент, когда он собирался покинуть страну. При обыске у него в квартире был найден один из украденных смартфонов. Задержанный рассказал, что остальные похищенные гаджеты были проданы на рынке в Москве. Сейчас полиция ловит соучастника кражи.

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#ивантеевка
#пушкино
#кража
#смартфон
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна
В Москве возбуждено уголовное дело после падения девушки с 6 этажа
02 октября 2024, 09:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве 22-летняя девушка выпала из окна 6 этажа. По версии следствия, падению предшествовали действия сексуального характера и изнасилование, которые произошли в квартире. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Заставская. Сразу после случившегося группа молодых людей попыталась скрыть следы преступления. Мужчины хотели погрузить пострадавшую в машину и увезти с места.

Отмечается, что на месте происшествия были задержаны трое граждан Кыргызстана, двум из которых 22 года, а одному — 21. Однако вскоре их отпустили, так как они заявили о своей непричастности к произошедшему.

По данным канала, девушка была госпитализирована с серьезными травмами. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы продолжают расследование. Им удалось выяснить, что падению из окна предшествовало изнасилование и действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
#происшествия
#расследование
#изнасилование
#девушка
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МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа
РИА: МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных
02 октября 2024, 09:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Министерство внутренних дел возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. В настоящее время в их домах и квартирах проходят обыски.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, Артем Чекалин находится в отделении полиции. Его бывшая супруга Валерия в последнее время была за границей на съёмках шоу.

Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

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#производство
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#блогер
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Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
02 октября 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Шесть рейсов лоукостера «Победа» (часть группы «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ были предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом информирует РИА Новости.
В компании журналистам сообщили, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. В частности, рейс DP991 из Москвы в Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) задерживается до 11:00 МСК, рейс DP793 — до 12:30 МСК, а рейс DP753 в Абу-Даби — до 11:30 МСК. Обратные рейсы также подлежат задержке: DP992 из Дубая в Москву — до 18:20 по местному времени, DP794 — до 19:00 по местному времени, и DP754 из Абу-Даби — до 18:50 по местному времени.

Уточняется, что в аэропорту вылета с пассажирами будут взаимодействовать представители авиакомпании «Победа». Помимо этого, сообщается, что уточнить время задержки и статус рейса можно на табло аэропорта вылета.

«Клиенты информируются по контактам, указанным в бронировании. Также для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейсов для клиентов создаются оперативные чаты», — добавили в перевозчике.

Ранее сообщалось, что аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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