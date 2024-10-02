В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем

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В одной из школ столичного района Свиблово ученики заметили мужчину с ружьем, на место незамедлительно выехали экстренные службы. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, одна из учениц увидела мужчину, одетого во все черное, а в руках у него было ружье. Он поднимался по лестнице, а после скрылся. Девочка незамедлительно написала об этом в школьный чат, а одноклассники сообщили об этом родителям.
На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.
Ранее сообщалось, что силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями.
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На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.
Ранее сообщалось, что силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями.
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Элина Позднякова