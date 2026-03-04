Достижения.рф

Мигрант с ледорубом хотел взломать банкомат в центре Москвы

Пытавшегося вскрыть банкомат в центре Москвы мигранта арестовали
Фото: istockphoto/Yingko

В Москве задержали и арестовали иностранца, который попытался вскрыть банкомат на первой Тверской-Ямской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного МВД.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу. По версии полиции, злоумышленник зашел в помещение с банкоматами и с помощью ледоруба пытался вскрыть отсек для хранения наличности в одном из устройств. Внутри находилось около четырех миллионов рублей.

Довести задуманное до конца ему не удалось, после чего он покинул место происшествия. Вскоре во время патрулирования полицейские задержали подозреваемого — 47-летнего иностранного гражданина.

По вменяемой санкции ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0