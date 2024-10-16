Мигрант с обрезком металлической трубы расправился над пенсионеркой во Владимире

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Во Владимире задержали 47-летнего мигранта из Таджикистана, который расправился с пенсионеркой из Москвы, используя в качестве орудия убийства обрезок металлической трубы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.
Мужчину обвиняют по статье УК РФ об убийстве. В настоящее время он находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.
По данным следствия, мужчина был давно знаком с пенсионеркой и испытывал к ней неприязнь. Убийство он планировал заранее. В качестве места совершения преступления было выбрано садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Холмы», в котором работал мигрант.
Убийство было совершено в ночь на 24 февраля 2024 года. Мужчина приехал с пенсионеркой в СНТ на такси под предлогом отдохнуть. После он вывел её на безлюдное место на просёлочной дороге, где не менее шести раз ударил обрезком металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После совершения преступления мигрант скинул тело убитой в овраг и скрылся. Спустя несколько дней он уехал из России. Тело женщины было обнаружено 30 марта. Правоохранители оперативно установили личность убийцы и задержали его по возвращении в Россию 3 мая.
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По данным следствия, мужчина был давно знаком с пенсионеркой и испытывал к ней неприязнь. Убийство он планировал заранее. В качестве места совершения преступления было выбрано садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Холмы», в котором работал мигрант.
Убийство было совершено в ночь на 24 февраля 2024 года. Мужчина приехал с пенсионеркой в СНТ на такси под предлогом отдохнуть. После он вывел её на безлюдное место на просёлочной дороге, где не менее шести раз ударил обрезком металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После совершения преступления мигрант скинул тело убитой в овраг и скрылся. Спустя несколько дней он уехал из России. Тело женщины было обнаружено 30 марта. Правоохранители оперативно установили личность убийцы и задержали его по возвращении в Россию 3 мая.
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Анастасия Чинкова