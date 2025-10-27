Вторую за неделю надзирательницу тюрьмы уличили в романе с заключенным

27 октября 2025, 09:41

Daily Mail: в Британии двух экс-сотрудниц тюрьмы осудят за связи с заключенными

Фото: Медиасток.рф

В британском городе Сток-он-Трент экс-сотрудница колонии оказалась в суде за запретные отношения с заключенным. Об этом пишет газета Daily Mail.