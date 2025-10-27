Вторую за неделю надзирательницу тюрьмы уличили в романе с заключенным
В британском городе Сток-он-Трент экс-сотрудница колонии оказалась в суде за запретные отношения с заключенным. Об этом пишет газета Daily Mail.
28-летнюю Сару Барнетт официально обвинили 23 октября после того, как уличили в запрещенном общении с заключенным. Все произошло в тюрьме HMP Dovegate в Уттоксетере, где отбывают наказание одни из самых опасных преступников страны. Согласно позиции обвинения, Барнетт «умышленно нарушала должностные обязанности, поддерживая личные отношения с заключенным».
Незаконную связь они поддерживали в период с 11 по 24 августа 2023 года. После разоблачения Барнетт оставила должность и стала частным косметологом. Согласно информации на ее сайте, бизнес специализируется на услугах по уходу за бровями и ресницами городе Руджли. Сама обвиняемая воздерживается от публичных комментариев относительно судебного разбирательства.
В суде первой инстанции в Дерби женщина предстала по обвинению в служебной халатности. Сама экс-надзирательница вину не признает. Следующее слушание в Кроун-корте Дерби назначено на 6 ноября.
Примечательно, что Барнетт стала второй сотрудницей этой тюрьмы, обвиненной в отношениях с заключенным. На последней неделе также задержали Хизер Пинчбек, признавшаяся в нескольких телефонных разговорах с 31-летним Джозефом Харди, отбывающим 14-летний срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Пинчбек предстала перед Бирмингемским Кроун-кортом 22 октября и получила условное освобождение до оглашения приговора 9 января следующего года.
