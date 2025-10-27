Раскрыты похитители полузащитника «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы

27 октября 2025, 10:12

Похитителями полузащитника «Зенита» Мостового оказались студенты Морской академии

Фото: медиасток.рф

В Петербурге задержали троих студентов Морской технической академии, которых подозревают в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня – зятя депутата Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».