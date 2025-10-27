Раскрыты похитители полузащитника «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы
В Петербурге задержали троих студентов Морской технической академии, которых подозревают в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня – зятя депутата Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным следствия, молодые люди в возрасте 19–20 лет получили «заказ» от неизвестного, представившегося в Telegram под ником «Сатанист». Он предложил им «подзаработать», дав инструкции по организации похищений. При этом лично никто из исполнителей «работодателя» не видел.
Первая попытка произошла 23 октября: четверо нападавших в масках подъехали на внедорожнике Toyota Land Cruiser к Андрею Мостовому в Петроградском районе и пытались силой затащить его в машину. Однако спортсмен оказал сопротивление, и злоумышленники скрылись.
Два дня спустя та же группа реализовала план в отношении Сергея Селегеня. Мужчину схватили у магазина на Крестовском острове, надели на него наручники и под угрозой похожего на пистолет предмета заставили перевести 210 тысяч рублей. Общая сумма выкупа должна была составить 10 миллионов рублей.
Супруга предпринимателя направлялась с деньгами, однако полицейские успели остановить внедорожник и задержать подозреваемых.
В салоне автомобиля оказались трое жителей Петербурга — студенты Морской академии. По данным источников, они называют себя «спортиками», а у некоторых обнаружили татуировки с «правой» символикой.
Следственный комитет возбудил три уголовных дела — по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
