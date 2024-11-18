Держали на цепи: многодетные супруги из Петербурга избавились от друга, угрожавшего сдать их наркобизнес

Фото:iStock/Oleksandr Sadovenko
История похожая на мистический триллер произошла в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. Мужчину от подъезда дома похитили друзья, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в загород, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома. В итоге мужчину задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили ножом в шею. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Давние друзья
Мужчину, убитого после долгих истязаний, звали Сергей Баландин. После свадьбы жена познакомила Сергея со своей подругой, многодетной матерью Людмилой. У Люси за плечами два брака и трое детей. С последним супругом Иваном она часто бывала в гостях у Баландиных. Так сложилось, что общение подруг превратилось в дружбу семьями. Казалось бы обычная история, но Людмила лет пять назад пристрастилась к наркотикам. А с появлением Ивана в ее жизни пара еще и начала заниматься распространением запрещенных веществ. Погибший Сергей перестал одобрять общение подруг.
Лариса и Иван (Фото: соцсети)
Примерно за месяц до пропажи Сергея, Люся в очередной раз заходила на кофе в дом Баландиных.
«Мой муж как раз пришел домой и сказал ей, чтобы она рядом со мной больше не появлялась. Муж знал, чем она промышляла, и очень боялся, что она и меня затянет», — рассказала «КП-Петербург» жена убитого.
Тогда разговор закончился пощечиной от Людмилы. Мужчина обещал, что, если еще раз увидит ее рядом со своей женой, то просто сообщит о незаконных делах в полицию, прикроет "наркобизнес" и засадит супругов в тюрьму. Людмила тогда ушла, но сказанное не забыла.
Похитить и посадить на цепь, что бы не выдал полиции
В один из апрельских дней Сергей после звонка вышел к подъезду со словами «Я быстро, сейчас вернусь» и его никто не видел больше полугода.
Сергей Баландин (Фото: соцсети)
«Я обнаружила пропажу брата только через несколько дней. Просто решила зайти к нему в гости, а дома его не оказалось. Мне рассказали, что в один из дней брату позвонили, он без объяснений вышел ненадолго на улицу и больше не возвращался. Я сразу обратилась в полицию, так и начались поиски», — вспоминает сестра убитого Сергея Елена в разговоре с «КП-Петербург».
Уже позже, в ходе следствия, выяснилось, что возле дома Сергея встретили его старые знакомые, избили, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в поселок Левашово, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома.
«С супругами во время похищения был еще их друг Андрей. У него трое деток, они останутся без отца, потому что он сядет. Это же касается и маленьких троих детей Люды, они вообще останутся без родителей, потому что оба родителя пошли на преступление», — рассказывала «КП-Петербург» жена Сергея.
Продержав Сергея в подвале больше полугода, фигуранты дела решили его убить. В итоге несчастного задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили его ножом в шею. У убитого осталась жена и 14-летний сын.
Наказание в зависимости от роли и степени участия
Салбуковы знали свою жертву на протяжении многих лет. Примечательно, что одним из преступников оказался родственник убитого по линии его жены. Андрей Кравченко обвинялся в похищении мужчины, в то время как убийство, согласно версии следствия, совершила единственная женщина в этой группе — Людмила Салбукова.
Согласно решению Петербуржского суда обвиняемые признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека). Салбукова за убийство и похищение получила 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее муж — 6 лет и 1 месяц в ИК строгого режима с запретом на управление ТС сроком на 2 года и 10 месяцев. Кравченко приговорен к 7 годам в ИК строгого режима.
Читайте также:
Подросток облил 10-летнего мальчика розжигом и толкнул в костер в Приморье
В Калужской области задержали россиянина, готовившего бомбы для терактов
Три дня умирала на руках: мать после сложных родов дочери вызвала скорую только на третий день, подробности
Елена Генералова