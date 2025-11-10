Москвич украл собаку и забил её до смерти молотком на пустыре

10 ноября 2025, 17:13

В Щербинке возбудили уголовное дело за кражу и убийство собаки

Фото: Istock/Bigandt_Photography

В районе Щербинка в Москве мужчина украл и убил собаку породы бордер-колли. Прокуратура Москвы сообщила, что возбудила против него уголовное дело.