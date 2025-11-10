Москвич украл собаку и забил её до смерти молотком на пустыре
В районе Щербинка в Москве мужчина украл и убил собаку породы бордер-колли. Прокуратура Москвы сообщила, что возбудила против него уголовное дело.
По информации ведомства, инцидент произошёл 7 ноября. 67-летний мужчина увидел собаку у гаража на Флотской улице. Он посадил животное по кличке Сигма в свою машину и уехал.
После кражи злоумышленник отвёз собаку в безлюдное место. Там он использовал нож и молоток, чтобы убить питомца. Щербинская межрайонная прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Подозреваемый признал, что украл и убил собаку.
Ранее в Москве задержали охотника на собак, продававшего их в корейские рестораны.
Читайте также: