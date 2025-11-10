В Ленинградской области произошёл сход тепловоза с рельсов
В Ленинградской области тепловоз с пустым полувагоном сошёл с рельсов. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Происшествие случилось на подъездных путях компании «ВРС-Центр» на станции Волховстрой-1. Тепловоз готовился к маневровым работам. Состав не опрокинулся. В результате инцидента никто не пострадал.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает, что начала проверку по факту нарушения закона о безопасности движения. Прокурор Павел Ивойлов уже прибыл на место. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Самарской области, где грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем.
