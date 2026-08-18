Мигрант схватил пожилого мужчину около церкви и изнасиловал*
На севере Лондона местный житель стал жертвой нападения со стороны мигранта. Как сообщает издание Daily Star, события развернулись у церковной стены.
Мужчина 33 лет, приехавший в Великобританию из Эритреи, заметил на скамейке пожилого человека в состоянии алкогольного опьянения. Он перетащил его за церковное строение и совершил насильственные действия*.
Прохожие не реагировали на происходящее. Однако женщина, проезжавшая мимо на машине, заметила нападавшего. Она вызвала полицию и засняла часть событий на камеру. Впоследствии очевидица передала эти записи правоохранителям.
Против иностранца возбудили уголовное дело. На заседании суда его защитница отрицала факт надругательства* и призывала присяжных не делать поспешных выводов. Сам обвиняемый пояснил, что изначально хотел лишь помочь человеку, который выглядел беспомощным. Однако суд признал мигранта виновным.
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