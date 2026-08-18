Мигрант схватил пожилого мужчину около церкви и изнасиловал*

18 августа 2026, 11:13

В Лондоне иностранец надругался* над пожилым мужчиной у церкви

Фото: Istock/simpson

На севере Лондона местный житель стал жертвой нападения со стороны мигранта. Как сообщает издание Daily Star, события развернулись у церковной стены.