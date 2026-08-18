Сбежавший питон спровоцировал пожар в школе Вирджинии
Питон выбрался из террариума в школе штата Вирджиния, опрокинул нагревательную лампу и стал причиной пожара. Об этом сообщает UPI.
Вызов в среднюю школу Форест поступил пожарным в 00:31 в четверг. К их приезду автоматическая система уже залила очаг водой. В одном из классов спасатели заметили 2,4-метровую змею. Питона поймали без происшествий и поместили во временный контейнер. Позже владелец забрал рептилию и вернул её в террариум.
Проверка показала, что лампа упала после побега животного. Огонь затронул восемь учебных кабинетов, часть помещений пострадала от воды. В первые дни учебного года школьников временно переведут в другие классы. Никто из людей не пострадал.
Питон — это крупная неядовитая змея из семейства питоновых. Эти рептилии обитают преимущественно в Африке, Азии и Австралии, предпочитая леса, саванны, болота и районы у водоёмов. Питоны бывают разного размера: небольшие виды вырастают примерно до метра, а сетчатый питон, считающийся самой длинной змеёй в мире, может превышать шесть метров.
Добычу питоны не отравляют ядом, а душат: змея обвивает жертву кольцами и сжимает её при каждом выдохе. Обычно они питаются грызунами, птицами и другими животными подходящего размера. Некоторые виды питонов содержатся дома в террариумах, однако им необходимы надёжное закрытое жилище, подходящая температура и влажность, а также регулярный уход.
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