В новосибирском селе произошла стрельба, погиб 19-летний юноша
Двое мужчин и женщина задержаны в Новосибирской области после устроенной стрельбы на парковке в селе Усть-Тарка. Об этом сообщает СУСК по Новосибирской области.
В одном из сел Новосибирской области двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу на автостоянке. В результате были ранены 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.
Несовершеннолетнюю госпитализировали, а 19-летний юноша скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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