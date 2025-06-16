Мигрант увез школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее
Мигрант похитил 14-летнюю школьницу и удерживал в Челябинске
В Екатеринбурге мигрант увез 14-летнюю школьницу в Челябинск и удерживал в квартире две недели, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Девочка пропала в начале июня, к поискам подключились волонтеры. Полиция отследила телефон и обнаружила подростка в квартире с 24-летним иностранцем.
Родители уверены, что над девочкой надругались. Сейчас школьница находится в отделе по делам несовершеннолетних и ждет родственников.
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