Мигрант увез школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее

Мигрант похитил 14-летнюю школьницу и удерживал в Челябинске
Фото: iStock/nixki

В Екатеринбурге мигрант увез 14-летнюю школьницу в Челябинск и удерживал в квартире две недели, сообщает Telegram-канал Ural Mash.



Девочка пропала в начале июня, к поискам подключились волонтеры. Полиция отследила телефон и обнаружила подростка в квартире с 24-летним иностранцем.

Родители уверены, что над девочкой надругались. Сейчас школьница находится в отделе по делам несовершеннолетних и ждет родственников.

Виктория Иванченко

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