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Мигрант в Краснодаре угрожал вдове Героя России из-за парковочного места

Фото: iStock / Dima Berlin

В Telegram-канале «Колоколъ» опубликовано видео, на котором, предположительно, мигрант угрожает вдове Героя России в Краснодаре.



На записи мужчина с акцентом требует от женщины убрать автомобиль, утверждая, что она заняла его место. Женщина же снимает разговор из окна и отвечает, что места общие.

По утверждению канала, мужчина имеет иностранное гражданство и угрожает испортить автомобиль, положив на капот покрышку.



Виктория Иванченко

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