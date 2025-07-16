Мигрант в Краснодаре угрожал вдове Героя России из-за парковочного места
В Telegram-канале «Колоколъ» опубликовано видео, на котором, предположительно, мигрант угрожает вдове Героя России в Краснодаре.
На записи мужчина с акцентом требует от женщины убрать автомобиль, утверждая, что она заняла его место. Женщина же снимает разговор из окна и отвечает, что места общие.
По утверждению канала, мужчина имеет иностранное гражданство и угрожает испортить автомобиль, положив на капот покрышку.
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