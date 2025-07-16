Массовая драка и перестрелка из ракетниц произошла в Петербурге

16 июля 2025, 13:24

Mash на Мойке: подростки массово дрались и стреляли из ракетниц в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag

Массовую драку со стрельбой из ракетниц устроили подростки в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По данным обозревателей, все произошло у ТРК «НОРД».