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Массовая драка и перестрелка из ракетниц произошла в Петербурге

Mash на Мойке: подростки массово дрались и стреляли из ракетниц в Петербурге
Фото: istockphoto/Dzurag

Массовую драку со стрельбой из ракетниц устроили подростки в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По данным обозревателей, все произошло у ТРК «НОРД».



В потасовке участвовали примерно 20 человек с палками, цепями и сигнальными пистолетами, сказано в материале. Сначала было громкое выяснение отношений, а потом один участник чем-то кинул в оппонентов, в результате чего началась погоня со стрельбой. Двоих парней догнали и избили. Прибывшие на место полицейские задержали двух малолетних, сейчас ищут остальных участников произошедшего инцидента.

Перед этим стало известно о взрыве надувного матраса в Петербурге.

Никита Кротов

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