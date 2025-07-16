Массовая драка и перестрелка из ракетниц произошла в Петербурге
Массовую драку со стрельбой из ракетниц устроили подростки в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По данным обозревателей, все произошло у ТРК «НОРД».
В потасовке участвовали примерно 20 человек с палками, цепями и сигнальными пистолетами, сказано в материале. Сначала было громкое выяснение отношений, а потом один участник чем-то кинул в оппонентов, в результате чего началась погоня со стрельбой. Двоих парней догнали и избили. Прибывшие на место полицейские задержали двух малолетних, сейчас ищут остальных участников произошедшего инцидента.
Перед этим стало известно о взрыве надувного матраса в Петербурге.
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