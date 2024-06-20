Родственники унесенной в штормовое море россиянки обвинили в трагедии ее друзей

Фото: iStock/oporkka
Родственники липецкой модели, унесенной в штормовое море в Сочи, обвинили в трагедии ее друзей, с которыми девушка поехала на отдых. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Близкие 20-летней россиянки по имени Диана утверждают, что ее друзья, Андрей и Денис, должны были предостеречь ее. Сообщается, что девушка приехала на море в первый раз и не оценивала риски.
Поиски пропавшей продолжаются уже четвертые сутки, однако результатов до сих пор нет.
Напомним, 18 июня в сеть попали кадры, на которых Диана вместе со своим другом во время шторма заходит в море, после чего девушку смывает штормовой волной. Позже выяснилось, что друг пропавшей Денис якобы предупреждал, что ее может смыть волной, однако девушка ответила, что зайдет в воду «всего на одну минуту».
Читайте также:
Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря
В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками
Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове
Поиски пропавшей продолжаются уже четвертые сутки, однако результатов до сих пор нет.
Напомним, 18 июня в сеть попали кадры, на которых Диана вместе со своим другом во время шторма заходит в море, после чего девушку смывает штормовой волной. Позже выяснилось, что друг пропавшей Денис якобы предупреждал, что ее может смыть волной, однако девушка ответила, что зайдет в воду «всего на одну минуту».
Читайте также:
Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря
В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками
Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове
Екатерина Коршунова