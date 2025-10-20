Мигрант выдавал себя за медсестру и несколько месяцев помогал лечить тяжелобольных пациентов
В Британии мигрант три месяца выдавал себя за медсестру и работал в больнице. О вскрывшейся истории обмана рассказывает Telegram-канал «Подъём».
33-летний мигрант Луциус Нджоку несколько месяцев незаконно работал в британской больнице, выдавая себя за медсестру отделения неотложной помощи. Отмечается, что мужчина пользовался удостоверением личности настоящей медсестры Джойс Джордж и без соответствующего допуска лечил тяжелобольных пациентов.
Обман длился с февраля по апрель в одном из медучреждений города Честер. Нджоку выходил на смены, прикрепив к форме бейдж с фотографией и именем Джордж. Коллеги не заподозрили подмену, несмотря на явное несоответствие пола и внешности.
За это время мужчина успел выполнить десятки смен: мыл и одевал пациентов, проводил наблюдение, фактически исполняя обязанности младшего медицинского персонала. Жалобы от больных или коллег на него не поступали.
Разоблачение произошло случайно – один из пациентов назвал его по имени, и Нджоку ответил: «Меня зовут Джойс, но я мужчина». Руководство немедленно начало внутреннюю проверку.
Следствие выяснило, что Джойс Джордж, гражданка Нигерии, официально прошла собеседование и получила должность, однако вскоре уступила место мужчине, который выходил на её смены. Где он раздобыл форму нужного размера, остаётся неизвестным.
Полиция обнаружила Нджоку в доме Джордж в Элсмир-Порте. Переписка на телефонах показала, что они совместно координировали график смен и делили обязанности.
В суде Нджоку признал вину в мошенничестве. Он пояснил, что ранее работал в медсфере и был уверен в своих силах, но теперь осознаёт серьёзность проступка. В итоге суд приговорил мужчину к 16 неделям тюремного заключения с отсрочкой на год, 80 часам общественных работ, штрафу в размере £239 и обязал покрыть судебные издержки.
Пока остаётся открытым вопрос о его депортации: Нджоку находится в Великобритании как иждивенец по рабочей визе своей супруги, которая также трудится в здравоохранении.
Настоящая Джойс Джордж, по данным следствия, покинула Великобританию и, предположительно, вернулась в Нигерию. Её местонахождение уточняется.
