Мигрант выдавал себя за медсестру и несколько месяцев помогал лечить тяжелобольных пациентов

20 октября 2025, 16:12

В Британии прикинувшийся медсестрой мигрант три месяца работал в больнице

Фото: iStock/fizkes

В Британии мигрант три месяца выдавал себя за медсестру и работал в больнице. О вскрывшейся истории обмана рассказывает Telegram-канал «Подъём».