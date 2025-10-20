В Москве арестовали посредника, который помог мошенникам ограбить дочь Турецкого
В Москве арестовали посредника, который помог мошенникам похитить более 2,5 миллиона рублей у дочери известного артиста Михаила Турецкого. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, 20-летней Эммануэль на протяжении двух дней поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками госорганов. Злоумышленники убедили девушку, что она якобы подозревается в финансировании террористической деятельности, и пригрозили уголовным преследованием и обыском в квартире.
Испугавшись, дочь артиста согласилась выполнить требования злоумышленников, которые настояли на «декларировании» всех семейных сбережений. Деньги следовало передать через такси. Первому курьеру она отдала около 1,4 миллиона рублей, второму – 15 тысяч долларов США. Общий ущерб составил свыше 2,5 миллиона рублей.
Как установили правоохранительные органы, задержанный мужчина получил деньги и передал их другому лицу на Магаданской улице. Его личность уже установили, его заключили под стражу решением столичного суда.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, полиция устанавливает всех причастных к преступлению.
Читайте также: