В Москве арестовали посредника, который помог мошенникам ограбить дочь Турецкого

20 октября 2025, 10:41

Михаил и Эммануэль Турецкие (фото: Telegram @mikhailturetsky)

В Москве арестовали посредника, который помог мошенникам похитить более 2,5 миллиона рублей у дочери известного артиста Михаила Турецкого. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.