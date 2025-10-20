Таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей в аэропорту Домодедово

20 октября 2025, 12:32

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Таксист обманул гражданина Израиля на сумму более 26 тысяч рублей во время поездки из московского аэропорта Домодедово к месту проживания. Об этом сообщает портал Aviaru.net со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.