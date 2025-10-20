Таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей в аэропорту Домодедово
Таксист обманул гражданина Израиля на сумму более 26 тысяч рублей во время поездки из московского аэропорта Домодедово к месту проживания. Об этом сообщает портал Aviaru.net со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Инцидент произошёл 9 октября, однако сведения о нём поступили только сейчас. Иностранец, прибывший из Баку, вызвал такси у терминала, поскольку не имел возможности заказать машину через мобильное приложение. Водитель уверил пассажира, слабо владеющего русским языком, что оплата будет производиться по счётчику.
Однако по окончании поездки таксист озвучил сумму в 26,7 тысячи рублей, не предъявив при этом официальное приложение агрегатора такси для подтверждения стоимости. Пассажир отказался платить завышенную цену, после чего водитель пригрозил развернуться и отвезти его обратно в аэропорт.
Сотрудники службы безопасности Домодедово оперативно отреагировали на жалобу пострадавшего, провели проверку и встретились с владельцем компании-перевозчика. По итогам инцидента его обязали вернуть деньги иностранному пассажиру.
