Во Владимирской области подростки нападают на детей и заставляют их есть грязь
В Карабаново (Владимирская область) группа подростков терроризирует и избивает детей. Мама пострадавших девочек рассказала о нападении 3 июля, когда ее дочери подверглись жестокому насилию, сообщают «Осторожно новости».
По предоставляемой информации, Маша, которой 9 лет, получила сотрясение мозга, Лиза и их подруга также пострадали. По словам очевидцев, это не единичный случай: детей заставляют есть грязь, пытаются задушить. Родители обратились в полицию и СК, но ответа пока нет. Семьи опасаются, что дело закроют.
Напомним, в Саратовской области родители пять месяцев растлевали 4-летнего сына. Также, в Екатеринбурге осудят мужчину за изнасилование и убийство ребенка 30 лет назад.
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