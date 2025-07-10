В Рязани курсант связал стропы парашюта, чтобы убить своего командира

Фото: istockphoto / horkins

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище, курсант Илья Казанцев обвиняется в убийстве своего командира, Ивана Селина. По данным «Коммерсантъ», Казанцев связал стропы парашюта командира.



Трагедия произошла во время учебного десантирования. Парашют Селина не раскрылся из-за действий курсанта. Следы ДНК Казанцева были обнаружены на стропах, что подтверждает его причастность к преступлению.

Предварительной причиной убийства стала личная неприязнь. Казанцев и другие курсанты якобы подвергались «насилию и унижению». Обнаружен еще один комплект парашютов с перевязанными стропами.

Виктория Иванченко

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