В Рязани курсант связал стропы парашюта, чтобы убить своего командира
В Рязанском высшем воздушно-десантном училище, курсант Илья Казанцев обвиняется в убийстве своего командира, Ивана Селина. По данным «Коммерсантъ», Казанцев связал стропы парашюта командира.
Трагедия произошла во время учебного десантирования. Парашют Селина не раскрылся из-за действий курсанта. Следы ДНК Казанцева были обнаружены на стропах, что подтверждает его причастность к преступлению.
Предварительной причиной убийства стала личная неприязнь. Казанцев и другие курсанты якобы подвергались «насилию и унижению». Обнаружен еще один комплект парашютов с перевязанными стропами.
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