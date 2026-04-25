Мигрант заманил девочку в свой номер в отеле и изнасиловал
В Великобритании суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом информирует The Sun.
30-летний мигрант, прибывший в страну в статусе беженца, попросил убежища. Инцидент произошёл, когда он проживал в одном из лондонских отелей.
В коридоре он встретил семилетнюю девочку и разговорился с ней. Узнав, что матери рядом нет, злоумышленник пообещал ей яблоко и заманил в свой номер, где совершил насильственные действия.
Несовершеннолетней удалось сбежать и обратиться в службу безопасности отеля. Мужчину арестовали и обвинили в похищении и сексуальном насилии. Во время суда пострадавшая рассказала, что ей до сих пор снятся кошмары.
Преступник отрицал свою вину, утверждая, что лишь поцеловал её, не имея никаких намерений. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Также педофила внесли в список лиц, совершивших сексуальные преступления, на семь лет.
Читайте также: