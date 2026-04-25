Грузовик опрокинулся на внешней стороне 31-го километра МКАД, движение затруднено
На внешней стороне 31-го километра МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Информация об инциденте поступила в 05:53 по московскому времени. Городские оперативные службы уже работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП и сведения о возможных пострадавших пока уточняются.
В публикации отмечалось, что в настоящий момент движение в районе аварии сильно затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее «Радио 1» передавало, что легендарная «Жужжалка», известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир с необычным сообщением. Сигнал перехватили в пятницу 24 апреля в 15:36 по московскому времени, однако информация об этом появилась только в ночь на субботу.
