Мигрант жестоко изнасиловал девушку в Польше и ударил ей отверткой по глазам
Переехавший четыре месяца назад в Польшу мигрант из Венесуэлы жестоко изнасиловал девушку, а затем ударил ей отверткой по глазам, чтобы она его не опознала.
Как пишут Telegram-каналы, 19-летний Йомейкрефт наткнулся на 24-летнюю Клаудию в ночь на 12 июня. Девушка возвращалась домой через городской парк, говоря по телефону с возлюбленным. Парень на том конце провода услышал девичьи крики в трубке, став первым свидетелем преступления. Позже звонок прервался.
Йомейкрефт повалил жертву на землю и сорвал с нее одежду, попутно ударяя по лицу. Когда полька ослабла, насильник сделал свое грязное дело. После полового акта, преступник стал колоть девушку отверткой, в том числе и по глазам. Мигранта задержали.
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