Мигрант жестоко изнасиловал девушку в Польше и ударил ей отверткой по глазам

16 июня 2025, 17:56

Фото: istockphoto/Ivan Mezhui

Переехавший четыре месяца назад в Польшу мигрант из Венесуэлы жестоко изнасиловал девушку, а затем ударил ей отверткой по глазам, чтобы она его не опознала.