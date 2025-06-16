СК: Витрина рухнула на посетителей ТЦ в Петербурге

16 июня 2025, 17:18

Фото: istockphoto/blinow61

Витрина рухнула на посетителей одного из питерских торговых центров. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в главке СК по Северной столице. На данный момент известно, что нескольких человек госпитализировали. В ведомстве отметили, что удар пришелся на спины людей.





