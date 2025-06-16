СК: Витрина рухнула на посетителей ТЦ в Петербурге
Витрина рухнула на посетителей одного из питерских торговых центров. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в главке СК по Северной столице. На данный момент известно, что нескольких человек госпитализировали. В ведомстве отметили, что удар пришелся на спины людей.
«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в СК.Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего инцидента.
Перед этим стало известно, что девушка в подмосковном Серпухове убила своего молодого человека за то, что тот ее ревновал. Как уточнили в региональном СК, пара выпивала, затем между ними произошла ссора, в ходе которой случилась трагедия.