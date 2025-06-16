«Скотобойня»: Участницы московского квеста обвинили актёров в домогательствах.

16 июня 2025, 16:41

Девушка заявила, что во время участия в квесте актёр начал приставать к ней

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Инцидент произошёл в Москве на проспекте Буденного 30/8. Девушка участвовала в квесте «Скотобойня» и ощутила на себе домогательства актёра. Об этом сообщают «Осторожно, новости». Московский квест «Скотобойня» представляет собой интеллектуальную игру с неожиданными появлениями персонажей и психологическим давлением. По сюжету, игроков запирают в помещении из которого нужно выбраться, решая головоломки и находя подсказки.





Как рассказала 15-летняя девушка она приняла участие в игре два месяца назад. До начала мероприятия она подписала документ в котором сказано, что её могут ударить. Во время квеста участница осталась наедине с актёром, который, по словам потерпевшей начал её «лапать под лифчиком и засовывать пальцы в рот». Девушка утверждает, что она пыталась остановить действия актера, но он не прекратил.

«Когда я вышла с квеста, чувствовала себя просто отвратительно и грязно, особенно с пониманием, что сама я чёткого «нет» не сказала», — рассказала пострадавшая.