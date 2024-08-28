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Мигранта депортировали из России из-за положительного ВИЧ-статуса

28 августа 2024, 11:26
Фото: istockphoto / vichinterlang

Фото: istockphoto / vichinterlang

Санкт-Петербурге суд принял решение о выдворении из России гражданина Узбекистана, который является носителем ВИЧ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда города, сообщили в Лента.ру.
Медики признали иностранца «эпидемиологически безопасным».

«Мужчина узнал о своем заболевании в 2017 году в Санкт-Петербурге. В 2018 год суд признал его пребывание в России нежелательным из-за незакрытой судимости. В июле 2022 года его не пустили на рейс из Душанбе в Петербург», - поделились в ведомстве.



Иностранец подал в суд на решение о нежелательности пребывания, но его жалоба была отклонена. Судья посчитала наличие семьи в Узбекистане достаточным основанием для депортации.

Ранее сообщалось о случае, когда семью юного мигранта высылают из России после того, как подросток в Барнауле получил удар в лицо.

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#медики
#удар
#петербург
Замначальнику отдела обеспечения спецназа Росгвардии продлили арест
28 августа 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Zolnierek

Заместитель начальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев, который был арестован за взяточничество, продлил срок своего ареста до 25 ноября. Об этом сообщили РИА Новости.
«Зуев сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение. В связи с этим он обратился с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Басманный суд города Москвы отклонил эту просьбу и продлил срок ареста», — поделились в издании.

Зуев был задержан в конце прошлого года по подозрению в получении крупной и особо крупной взятки.

Он занимал должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.

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#суд
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ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Серия преступлений террористической направленности была предотвращена во взаимодействии с СК и МВД России.

«Выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.

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Появилось видео последствий удара ВСУ по нефтебазе под Ростовом
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. Редакция «Радио 1» публикует видео с места происшествия.
На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий. В результате происшествия никто не пострадал.

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В Приморье произошла драка мигрантов с жителями из-за замечания
28 августа 2024, 09:42

Фото: istockphoto / nito100

В Приморском крае возбудили уголовные дела после массовой драки между мигрантами и местными жителями. Об этом сообщил СУСК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошёл 24 августа 2024 года в подъезде дома на улице Давыдова.

«Местный житель сделал замечание группе иностранцев, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок на улице. Один из иностранцев в ответ толкнул мужчину. После этого между группой мигрантов и местными жителями произошёл конфликт», — поделились в ведомстве.

В результате неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей. Затем они скрылись на автомобиле.

В настоящий момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств конфликта.

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В Подмосковье поймали рецидивиста, обокравшего шесть квартир

Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА
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#покушение
#приморский край
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В Подмосковье поймали рецидивиста, обокравшего шесть квартир
28 августа 2024, 09:15

Фото: istockphoto / nito100

Ранее судимого 39-летнего жителя Орехово-Зуева задержала полиция по подозрению в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал решётки на окнах квартир на первых этажах многоквартирных домов, проникал туда, забирал ювелирные изделия и деньги и скрывался тем же путём, что пришёл. Таким образом он совершил на территории Московской области шесть краж, общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, когда он выходил из одного из супермаркетов в Орехово-Зуеве. В квартире задержанного полицейские нашли одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступлений, а также часть украденных ювелирных изделий, коллекционные монеты и иконы.

Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным кражам.

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Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР осудят латвийского наемника Юрашса за участие в боях против ВС России
28 августа 2024, 08:57

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Латвийский наемник заочно обвиняется по статьям «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ». Мужчина объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Согласно информации следствия, с сентября 2022 года по июнь текущего года Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии, за что в дальнейшем получил вознаграждение. Также весной 2022 года он размещал лживые сведения о действиях российских войск.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрашса направлено в Верховный суд ДНР.

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#наемник
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Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА
28 августа 2024, 08:11

Фото: iStock/Distortion Media

Появились кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения беспилотников ВСУ. Видео публикует Telegram-канал Baza.
На видео можно заметить густой дым и полыхающее пламя. Уточняется, что возгорание распространилось на большой площади.




Согласно предварительным данным, пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около 3 часов ночи. На территорию объекта упали два украинских беспилотных летательных аппарата, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#ростовская область
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ВСУ атаковали Ростовскую область, начался пожар
Shot: в Ростовской области горит нефтебаза после атаки ВСУ
28 августа 2024, 06:38

Фото: istock/abadonian

28 августа 2024 года в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщают очевидцы, в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошли несколько мощных взрывов. Первые взрывы прозвучали около 2:45 ночи. Местные жители также сообщают о сильных пожарах и громких звуках, которые разбудили окрестные поселения.

Пожарные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, данные уточняются.

Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта ВСУ.

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Пыталась отрезать половой орган кухонным ножом: любовница напала на мужчину из-за денег
Любовница попыталась отрезать мужчине половой орган из-за отправленных жене денег
28 августа 2024, 06:27

Фото: istock/PaulBiryukov

В штате Андхра-Прадеш, Индия, произошел шокирующий инцидент: женщина напала на своего любовника после того, как узнала, что он отправлял деньги своей жене. Об этом сообщает NDTV.
Пострадавший, Виджай Кумар Ядав, проживал в городе Бихар вместе со своей любовницей Ситой Кумари, с которой они съехались около четырех месяцев назад. Ядав работал молочником в соседней деревне и большую часть своего заработка пересылал жене.

Когда Кумари узнала о переводах, она пришла в ярость. Дождавшись, когда мужчина отправится спать, она завязала ему глаза, связала руки и забрала мобильный телефон. После этого женщина попыталась отрезать ему половой орган кухонным ножом, но не смогла довести начатое до конца. Сообщив о произошедшем владельцу квартиры, она скрылась с места происшествия.

Ядава немедленно госпитализировали, ему оказали первую помощь, и сейчас его состояние стабильно. Полиция ведет расследование инцидента и разыскивает Ситу Кумари.

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