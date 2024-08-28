В Приморье произошла драка мигрантов с жителями из-за замечания

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В Приморском крае возбудили уголовные дела после массовой драки между мигрантами и местными жителями. Об этом сообщил СУСК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошёл 24 августа 2024 года в подъезде дома на улице Давыдова.
В результате неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей. Затем они скрылись на автомобиле.
В настоящий момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств конфликта.
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«Местный житель сделал замечание группе иностранцев, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок на улице. Один из иностранцев в ответ толкнул мужчину. После этого между группой мигрантов и местными жителями произошёл конфликт», — поделились в ведомстве.
В результате неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей. Затем они скрылись на автомобиле.
В настоящий момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств конфликта.
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Мира Полтева