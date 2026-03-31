Мигранта доставили в Москву для суда по делу об изнасиловании 2018 года
В Москве перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в изнасиловании. Об этом информирует издание «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по городу.
Следователи предъявили мужчине обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ. Преступление иностранец совершил 4 июня 2018 года рядом с жилым домом на Складочной улице. Злоумышленник увидел незнакомую девушку и, воспользовавшись отсутствием людей, подбежал к ней. Он пригрозил потерпевшей ножом, изнасиловал, а затем скрылся.
Сразу найти преступника не удалось. Следователи СК вместе с сотрудниками правоохранительных органов позже возобновили работу по этому делу. Они повторно изучили материалы и назначили современные экспертизы по вещественным доказательствам. Эти меры помогли установить причастность иностранного гражданина. Сейчас он отбывает срок за другие тяжкие преступления.
Фигуранта доставили в Москву. Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело в суд.
