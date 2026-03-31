На Кипре умер один из известнейших в России воров в законе Батя
На Северном Кипре умер известный вор в законе Отари Тоточия. Об этом сообщает информационное агентство «ПраймКрайм».
По данным издания, 66-летний криминальный авторитет скончался от тяжёлой болезни. В криминальных кругах его знали под прозвищем Батя. На Кипр Тоточия переехал после нарушения нейтралитета в одном из воровских конфликтов. Он занял сторону другого авторитета по кличке Гули.
Отари Тоточия родился в Сухуми. Свой срок он отбывал на Дальнем Востоке. После освобождения в 1992 году преступник перебрался в Москву. В столице он жил до момента введения в Уголовный кодекс специальной антиворовской статьи. Сфера влияния Тоточии охватывала нефтеносные регионы Урала и Западной Сибири. Он входил в число самых влиятельных воров в законе России.
