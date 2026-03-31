В Забайкалье мужчина расстрелял троих соседей из ружья и совершил суицид
В Забайкальском крае произошло массовое убийство. Местный житель застрелил трёх человек, а затем покончил с собой. Об этом информируют Telegram-каналы.
Трагедия случилась на прошлой неделе в селе Цаган-Олуй. 44-летний мужчина на почве конфликта приехал к домам своих знакомых. Он зашёл к каждому и произвёл выстрелы из охотничьего ружья. После этого преступник уехал на автомобиле к своему жилью и свел счёты с жизнью.
Тело одного из погибших пролежало в доме три дня. Его обнаружили только 26 марта. По предварительным данным, у убитых остались дети. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
Ранее стало известно, что в поселке Калининский Кемеровской области мужчина убил товарища во время совместного распития алкогольных напитков, затем он завернул тело в ковер, чтобы избавиться от него, однако не смог далеко унести труп и бросил его в подъезде.
