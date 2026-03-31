В Нижнекамске прогремел взрыв в районе химзавода
На одном из заводов Нижнекамска в Татарстане произошел мощный взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации источника, на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло серьёзное возгорание. Согласно предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. Местные жители сообщили, что громкий звук взрыва был слышен как в городе, так и за его пределами.
Детали происшествия и данные о возможных жертвах уточняются. Официальных комментариев от компетентных органов пока не поступало.
