Рабочие упали с 12-го этажа при обрушении конструкции на стройке в Новосибирске
В Новосибирске произошло серьёзное происшествие на стройке, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Муниципально-аварийной спасательной службе (МАСС).
Отмечается, что на последнем этаже возводимого 12-этажного здания произошло обрушение конструкции. В этот момент там находились двое рабочих, которые упали на крышу двухэтажной пристройки.
Одного из строителей экстренно госпитализировали ещё до приезда спасателей. Второй пострадавший, мужчина 1999 года рождения, скончался на месте.
По факту происшествия ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
