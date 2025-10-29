Пьяный россиянин выстрелил в девочку из-за конфликта на детской площадке
В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину. Он стрелял из газового пистолета в подростка во дворе на проспекте Кузнецова. Подробности сообщает ГУ МВД по региону.
Вечером 27 октября поступило сообщение о стрельбе. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, выяснили, что примерно за час до этого на детской площадке пьяный мужчина вступил в конфликт с четырьмя 16-летними девушками. Во время ссоры он выстрелил из газового пистолета в одну из них и скрылся.
Несовершеннолетняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью с ожогом роговицы глаза. Подозреваемого в стрельбе задержали. Им оказался 48-летний безработный, который проживает в Петербурге. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
