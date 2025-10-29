Пьяный россиянин выстрелил в девочку из-за конфликта на детской площадке

29 октября 2025, 11:57

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из газового пистолета в подростка

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину. Он стрелял из газового пистолета в подростка во дворе на проспекте Кузнецова. Подробности сообщает ГУ МВД по региону.