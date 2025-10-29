Стало известно о состоянии школьницы после кошмарного ДТП в Ревде

29 октября 2025, 12:09

Школьница пришла в себя после ДТП с нетрезвым водителем в Ревде

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Школьница из свердловского города Ревда, которую сбил нетрезвый водитель, пришла в себя. Её мать подтвердила, что девочка по имени Лиза уже дышит самостоятельно. Медики не допускают родителей к пациентке. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».