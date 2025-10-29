Стало известно о состоянии школьницы после кошмарного ДТП в Ревде
Школьница из свердловского города Ревда, которую сбил нетрезвый водитель, пришла в себя. Её мать подтвердила, что девочка по имени Лиза уже дышит самостоятельно. Медики не допускают родителей к пациентке. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
В настоящее время школьница находится под наблюдением врачей. Земляки продолжают собирать для неё деньги на реабилитацию.
ДТП произошло накануне. Девочка с двумя знакомыми стояла на пешеходном переходе в ожидании зелёного сигнала светофора. В этот момент автомобиль сбил всех троих и врезался в магазин.
В результате аварии выжил только один ребёнок. После аварии пострадавшая поступила в больницу с множественными переломами обеих ног и ушибом головного мозга средней степени тяжести.
Полиция задержала мужчину, который управлял машиной. Его супруга сообщила, что муж уже несколько раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Ранее в Москве тракторист насмерть переехал 85-летнюю женщину.
Читайте также: