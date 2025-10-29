В Новосибирске мужчина пять дней не мог выбраться из ванной из-за лишнего веса
В Новосибирске спасли застрявшего в ванной мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Ura.ru.
По неизвестной причине россиянин не сумел покинуть помещение после водных процедур — возможно, он упал. В течение пяти дней он оставался в ванной, пока его не спасли сотрудники МЧС. Пострадавшего передали врачам.
За это время тело мужчины затекло, и у него появились пролежни. Дополнительная информация о его состоянии после спасения не предоставлена.
МЧС обратило внимание на необходимость адаптации жилых помещений для людей с ограниченной подвижностью и подчеркнуло, что такие ситуации возникают довольно часто.
