В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике

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В Ташкентском переулке в Москве годовалой девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Женщина увидела как девочка что-то жует. Она попросила открыть её рот, а там — гашиш. Отмечается, что проглотить наркотик она не успела, но кусочки прилипли к зубам. Позже девочке стало плохо.
Мать призналась, что употребляла наркотик. Остатки она положила на подоконник рядом с кроватью девочки и ушла.
Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа. Она попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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