В Кении гиена пробралась в дом 77-летнего фермера и набросилась на него

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77-летний фермер из Кении получил серьезные травмы после нападения гиены в своем доме.
Об этом пишет Citizen Digital. Мужчину разбудили его козы, поднявшие шум в отдельном помещении, соединенном с домом. Он пошел проверить, что случилось и был атакован гиеной. После этого животное попыталось выбраться из дома, но дверь захлопнулась.
В результате гиена накинулась на фермера. Он получил серьезные травмы головы и переломы ребер. Семья незамедлительно повезла пострадавшего в больницу, но там его не приняли из-за забастовки медперсонала.
Фермера пришлось везти за 65 километров в другую больницу. В настоящий момент он находится на лечении.
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В результате гиена накинулась на фермера. Он получил серьезные травмы головы и переломы ребер. Семья незамедлительно повезла пострадавшего в больницу, но там его не приняли из-за забастовки медперсонала.
Фермера пришлось везти за 65 километров в другую больницу. В настоящий момент он находится на лечении.
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Алёна Самарева