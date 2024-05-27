Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ

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Мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
«Иностранный гражданин, оскорбивший чемпионку по смешанным единоборствам, выдворен за пределы страны 15 мая», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что по факту его фиктивной постановки на миграционный учёт возбуждено уголовное дело.
Напомним, 23 апреля стало известно, что в Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.
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Элина Позднякова