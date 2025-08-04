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Мигрант устроил поножовщину в Московской области

Мигранта подозревают в поножовщине в Московской области, он задержан Росгвардией

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 18-летнего мигранта в Дзержинском. Юноша подозревается в поножовщине. Как уточнили в ведомстве, ножевые ранения получил 38-летний гражданин.



В одном из спортивных комплексов сработала сигнализация. Росгвардейцы выяснили, что мигрант ругался матом на отдыхающих на пляже. Конфликт произошел, когда иностранцу сделал замечание работник комплекса. Злоумышленник достал нож и ударил его.

«Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему первую медицинскую помощь помощь и задержали нападавшего. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.
В главке Росгвардии по Подмосковью предоставили видеозапись происшествия.
Никита Кротов

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