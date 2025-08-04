Мигрант устроил поножовщину в Московской области

04 августа 2025, 17:26

Мигранта подозревают в поножовщине в Московской области, он задержан Росгвардией

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 18-летнего мигранта в Дзержинском. Юноша подозревается в поножовщине. Как уточнили в ведомстве, ножевые ранения получил 38-летний гражданин.





В одном из спортивных комплексов сработала сигнализация. Росгвардейцы выяснили, что мигрант ругался матом на отдыхающих на пляже. Конфликт произошел, когда иностранцу сделал замечание работник комплекса. Злоумышленник достал нож и ударил его.





«Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему первую медицинскую помощь помощь и задержали нападавшего. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.

